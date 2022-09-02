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Тренер сборной Болгарии по волейболу Николай Желязков подал в отставку после провала на ЧМ

Тренер сборной Болгарии по волейболу Николай Желязков подал в отставку после провала на ЧМ
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Главный тренер мужской сборной Болгарии по волейболу Николай Желязков подал в отставку после провала команды на чемпионате мира по волейболу — 2022, который проходит в Польше и Словении. Болгарские волейболисты проиграли все матчи в своей группе и покинули турнир с худшим результатом в истории сборной. Правление Федерации волейбола Болгарии решит, принять ли отставку специалиста.

«Мы уйдем в отставку. Думаю, что это правильный поступок. Я не думал о том, что буду делать, если моя отставка не будет принята, и я не могу думать об этом в данный момент. Однако я уверен, что это надо сделать», — приводит слова Николая Желязкова Българска Национална Телевизия.

Сборная Болгарии заняла последнее место в группе С, в которой играла с командами Польши, США и Мексики.

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