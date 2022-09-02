Поздняков — о приглашении ОКР на генассамблею АНОК: наши голоса начинают слышать

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о приглашении ОКР принять участие в Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).



«Произошло переосмысление роли и места спорта, переосмысление основных ценностей, которые как никогда стали актуальны. Подвергся сомнению тезис о политическом нейтралитете олимпийского движения. Но в целом это последствия некоей медиавойны с Россией и с русским как таковым. Так или иначе наши голоса начинают слышать. Самым ярким вестником этого стало приглашение ОКР принять участие в Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов. Я получил приглашение принять участие в заседании исполнительного комитета.



Напомню, что Генассамблея — это 206 НОК, приглашенные международные спортивные федерации. Это хорошая площадка для дискуссии, для нормализации тех противоречий, которые возникли не по нашей вине. Как я и говорил, разум рано или поздно должен восторжествовать, вопрос, в какой исторический промежуток времени это произойдет. Вижу, что глобальные организации сейчас ведут себя более адекватно, чем европейские и континентальные», — приводит слова Позднякова «Матч ТВ».

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