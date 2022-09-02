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Президент ОКР Поздняков: будем настаивать на участии наших спортсменов в квалификациях

Президент ОКР Поздняков: будем настаивать на участии наших спортсменов в квалификациях
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что ОКР будет настаивать на полноценном участии всех российских спортсменов в квалификационных турнирах к Олимпиаде 2024 года.

«Самое важное — начать квалификационные соревнования к Олимпиаде, это является нашим приоритетом, мы работаем в этом направлении. Не могу говорить об определенной точке невозврата, у каждого вида спорта существует своя квалификационная система, поэтому фраза «точка невозврата» не подходит к нынешней ситуации.

Мы будем настаивать на полноценном участии всех наших спортсменов в квалификационных турнирах, наши дипломатические усилия направлены на это. Дипломатия любит тишину, поэтому с нашей стороны в ближайшее время громких заявлений не будет», — приводит слова Позднякова ТАСС.

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