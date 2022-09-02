Бывший депутат Госдумы и тренер Павлова дисквалифицирована за приобретение допинга

В пресс службе РУСАДА прокомментировали решение о двухлетней дисквалификации тренера Ольги Павловой. Специалист наказан за нарушение п. 2.6 Общероссийских антидопинговых правил (обладание запрещённой субстанции или метода).
Павлова является депутатом Госдумы VII созыва (2016-2020) и заслуженным тренером России по лёгкой атлетике, воспитавшим нескольких известных бегуний на 200 и 400 метров.
«По полученной РУСАДА информации, Павлова Ольга Ивановна, являясь тренером по лёгкой атлетике, приобрела у другого тренера по лёгкой атлетике сильнодействующие субстанции, запрещённые в спорте. Тренер, распространявший вещества, был ранее дисквалифицирован РУСАДА на четыре года и привлечён к уголовной ответственности», — цитирует представителя пресс-службы РУСАДА «Матч ТВ».
Тренер, у которого Павлова приобретала запрещённые препараты, — специалист по спортивной ходьбе Евгений Евсюков. В 2007 и 2011 годах он получил по пять лет условно за распространение запрещённых в спорте препаратов. 29 января 2016 года он был дисквалифицирован РУСАДА на четыре год, а в настоящий момент не находится в списке тренеров и специалистов, которым запрещено вести профессиональную деятельность.
Тогда же, в 2016 году, было открыто и дело против Павловой, но оно было приостановлено из за статуса депутатской неприкосновенности.
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