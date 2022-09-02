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Англичанка Хантер — первая трансгендерная женщина, выигравшая турнир по снукеру

Англичанка Хантер — первая трансгендерная женщина, выигравшая турнир по снукеру
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25-летняя Джейми Хантер из Уиднеса, графство Чешир, стала первой трансгендерной женщиной, выигравшей рейтинговый турнир среди женщин.

В финальной встрече соревнований в Сиэтле Джейми Хантер переиграла Ребекку Кенну со счётом 4:1. Она только в этом году дебютировала в мировом туре и уже стала первым рейтинговым игроком, завоевавшим первый рейтинговый титул после Норки Нутчарут на Открытом чемпионате Австралии — 2019. Хантер заявила, что настроена подняться на шестое место мирового рейтинга.

Для Кенны эта неудача стала пятой в финалах рейтинговых турниров. Ранее она высказывалась, что очень ждёт титула. Ребекка остаётся четвёртой в мировом рейтинге, укрепив свою позицию после последнего прорыва на турнире.

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