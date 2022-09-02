Сестра О’Салливана Каталано раскритиковала участие трансгендера Хантер в турнирах

Двоюродная сестра действующего чемпиона мира Ронни О’Салливана и победительница Открытого чемпионата Великобритании по снукеру Мария Каталано негативно высказалась об участии трансгендерной женщины Джейми Хантер в рейтинговых турнирах.

«Я бы сказал, что 90 процентов игроков женского тура не согласны с этим. Не верю, что женщины могут конкурировать с мужчинами на равных в спорте. Мы по-разному устроены, мы по-разному думаем. И я на 100% верю, что даже в снукере после перехода есть преимущество. Это просто несправедливо, биологических женщин закрывают, говоря, что это всего лишь ненависть», — сказала Каталано.

Хантер ответила Марии, отметив, что ей грустно видеть Каталано разочарованной, однако она участвует в соревнованиях исключительно ради развития спорта.