Могучих пыталась побить мировой рекорд на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе

Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих, выигравшая этап Бриллиантовой лиги в Брюсселе (Бельгия) в прыжках в высоту с лучшим результатом сезона в мире, на кураже пыталась побить мировой рекорд и сделала весьма успешную попытку, однако планка всё же не устояла.
Для победы Могучих было достаточно прыжка на 1,97 метра. Затем Ярослава заказала и с первой попытки взяла 2,02, а следом со второй попытки покорила 2,05 метра. Три попытки украинки на 2,10 метра оказались неудачными, хотя в одной из них спортсменка была очень близка к мировому рекорду.
Мировой рекорд принадлежит болгарке Стефке Костадиновой, которая прыгнула на 2,09 метра ещё в 1987 году. 2,05 метра, которые взяла Могучих, — это не только лучший результат сезона в мире, но и новый рекорд Украины.
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