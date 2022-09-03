Арман Дюплантис и Шелли-Энн Фрейзер Прайс впервые в сезоне проиграли

Рекордсмен мира в прыжках с шестом шведский легкоатлет Арман Дюплантис и спринтер из Ямайки Шелли-Энн Фрейзер Прайс впервые в сезоне-2022 не смогли одержать победы в своих коронных дисциплинах.
После удачных попыток на высоте 5,81 метра оставшиеся в секторе Эрнест Джон Обьена и Дюплантис пропустили 5,86 метра, а высота 5,91 метра покорилась только легкоатлету из Филиппин, да и то с третьей попытки.
Лидер мирового сезона на стометровке Фрейзер Прайс уступила 0,01 секунды соотечественнице Шерики Джексон.
Лёгкая атлетика. Этап Бриллиантовой лиги. Брюссель, Бельгия
Шест. Мужчины
1. Эрнест Джон Обьена (Филиппины) – 5,91.
2. Арман Дюплантис (Швеция) – 5,81.
3. Кристофер Нильсен (США) – 5,71.
100 м. Женщины
1. Шерика Джексон (Ямайка) – 10,73.
2. Шелли-Энн Фрейзер Прайс (Ямайка) – 10,74.
3. Мари-Жозе Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,78.
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