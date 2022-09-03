В США болельщика наказали за расизм. Никаких доказательств оскорблений не нашли

Представители Университета Бригама Янга заявили, что человек, которому запретили посещать спортивные мероприятия после расистского инцидента во время недавнего волейбольного матча, не выкрикивал расистских оскорблений во время игры.

«Человек, который был забанен, был определён Дьюкским университетом как использующий расовые оскорбления. Однако нам не удалось найти никаких доказательств того, что он выкрикивал расистские оскорбления во время матча», — приводит слова заместителя спортивного директора Университета Бригама Янга Джона Макбрайда NPR.

Одна из волейболисток Дьюкского университета заявляла, что слышала расистские оскорбления от болельщика во время матча, который состоялся 26 августа. Однако охрана, полиция и опрошенные болельщики отметили, что никаких свидетельств оскорблений не обнаружили.