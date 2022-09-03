Легендарный Тайгер Вудс трогательно обратился к завершившей карьеру Серене Уильямс

Легендарный американский гольфист Тайгер Вудс трогательно отреагировал на завершение карьеры 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира соотечественницы Серены Уильямс.
«Ты лучшая на площадке и за её пределами. Спасибо, что вдохновляешь всех нас на осуществление нашей мечты. Я люблю тебя, сестричка!» — написал Вудс в своих социальных сетях.
46-летний Вудс — 15-кратный победитель мэйджоров (второе место в истории вслед за Джеком Никлаусом, 18 побед). За карьеру гольфист выиграл 82 турнира PGA-тура, 41 турнир Европейского тура, два турнира Азиатского тура, три турнира PGA-тура Австралии. Отметим, что Вудс является самым молодым обладателем карьерного «Большого шлема». Он был первой клюшкой планеты на протяжении рекордных 623 недель, из них 281 — подряд.
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