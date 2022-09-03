Капитан сборной Украины по волейболу является лучшим игроком ЧМ-2022 по количеству эйсов

Капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий является лучшим игроком группового этапа чемпионата мира – 2022 по количеству эйсов.

Украинец имеет в своем активе 12 эйсов при 28 подачах. В среднем он набирает по четыре подачи навылет за матч. На втором месте в рейтинге идёт Нимир Абдель-Азиз из Нидерландов (10 эйсов), тройку лучших замыкает серб Александр Атанасьевич (8).

31 августа завершился групповой этап ЧМ, который проходит в Польше и Словении. Сборная Украины вышла в плей-офф турнира впервые с 1998 года. В 1/8 финала украинские волейболисты сыграют со сборной Нидерландов. Матч начнётся 5 сентября в 18:30 мск.

Действующими чемпионами мира являются игроки сборной Польши, в финале 2018 года обыгравшие бразильцев. Изначально турнир 2022 года должен был состояться в России.