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«Это чемпионат мира, а не области». Украинский волейболист раскритиковал судейство

«Это чемпионат мира, а не области». Украинский волейболист раскритиковал судейство
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Капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий прокомментировал победу команды в матче с Пуэрто-Рико (3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:19)) на чемпионате мира – 2022.

«Традиционно – начало первого сета нервное. Позже мы догнали, середину сета хорошо играли, подача пошла. Контрольную подачу я не сделал, хотя можно было бы. Потом было ещё несколько наших ошибок, и мы проиграли первый сет. Сугубо из-за своих ошибок, они ничем не удивили, ничего такого не сделали. Мы сами проиграли этот сет.

Жёлтая карточка за разговор с судьёй? Да, это тоже нужно делать – их нужно прессинговать. Они стоят, две передачи – две ошибки, но судья не свистит. Это чемпионат мира, а не чемпионат области.

На чемпионате области в Хмельницком вам «засвистят» всё – вы не сможете так подходить. А здесь – на тебе. Так не бывает. Плюс – надо же и время немного потянуть. У них пошла игра, они стали брейк-пойнты брать. Ушёл, поговорил, постоял, ты подышал, ребята тоже. Судья дал ту жёлтую карточку, но ничего от этого не произойдёт», — приводит слова Плотницкого «Суспiльне Спорт».

Украина творит историю на чемпионате мира по волейболу. Такого успеха от команды не ждали! Украина творит историю на чемпионате мира по волейболу. Такого успеха от команды не ждали!
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