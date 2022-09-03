«Это чемпионат мира, а не области». Украинский волейболист раскритиковал судейство

Капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий прокомментировал победу команды в матче с Пуэрто-Рико (3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:19)) на чемпионате мира – 2022.

«Традиционно – начало первого сета нервное. Позже мы догнали, середину сета хорошо играли, подача пошла. Контрольную подачу я не сделал, хотя можно было бы. Потом было ещё несколько наших ошибок, и мы проиграли первый сет. Сугубо из-за своих ошибок, они ничем не удивили, ничего такого не сделали. Мы сами проиграли этот сет.

Жёлтая карточка за разговор с судьёй? Да, это тоже нужно делать – их нужно прессинговать. Они стоят, две передачи – две ошибки, но судья не свистит. Это чемпионат мира, а не чемпионат области.

На чемпионате области в Хмельницком вам «засвистят» всё – вы не сможете так подходить. А здесь – на тебе. Так не бывает. Плюс – надо же и время немного потянуть. У них пошла игра, они стали брейк-пойнты брать. Ушёл, поговорил, постоял, ты подышал, ребята тоже. Судья дал ту жёлтую карточку, но ничего от этого не произойдёт», — приводит слова Плотницкого «Суспiльне Спорт».