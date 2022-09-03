Международная федерация волейбола планирует кардинально изменить формат ЧМ по волейболу

Международная федерация волейбола (FIVB) планирует внести корректировки в формат чемпионата мира по волейболу, сообщает Sport.pl.
FIVB намерена изменить количество участников мирового первенства. На чемпионате мира в Польше и Словении выступают 24 команды. Международная федерация волейбола хочет увеличить количество сборных до 32.
Более того, чиновников не устраивает, что главный волейбольный турнир проводится в том же году, что и ЧМ по футболу. Именно поэтому чемпионат мира по волейболу будет проходить по нечётным годам и раз в два года. Датами мирового первенства обычно выбираются август и сентябрь, однако в будущем турнир может быть перенесён на декабрь.
Действующим чемпионом мира является команда Польши. Сборная России отстранена от турнира в Польше и Словении.
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