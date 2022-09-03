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Сборная Словении стала первым четвертьфиналистом ЧМ по волейболу

Сборная Словении стала первым четвертьфиналистом ЧМ по волейболу
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Словения в четырёх сетах переиграла команду Германии на чемпионате мира по волейболу и вышла в 1/4 финала.

Встреча проходила на арене «Стожице» (Любляна, Словения) и завершилась со счётом 3:1 (25:18, 25:19, 21:25, 25:22) в пользу хозяев площадки. Самыми результативными в составе победителей матча стали доигровщик Клемен Чебуль (19 очков) и диагональный Тончек Штерн (16 баллов). У Германии отличился диагональный Линус Вебер, на счету которого 15 очков.

ЧМ-2022 (м). 1/8 финала
03 сентября 2022, суббота. 18:30 МСК
Словения
Окончен
3 : 1
Германия

В следующей стадии мирового первенства сборной Словении предстоит провести матч с победителем пары Нидерланды — Украина. Словенцы на домашнем турнире потерпели одно поражение, уступив действующим олимпийским чемпионам французам — 2:3.

Чемпионат мира по волейболу проходит с 26 августа по 11 сентября в Польше и Словении.

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