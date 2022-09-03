Сборная Словении стала первым четвертьфиналистом ЧМ по волейболу

Словения в четырёх сетах переиграла команду Германии на чемпионате мира по волейболу и вышла в 1/4 финала.

Встреча проходила на арене «Стожице» (Любляна, Словения) и завершилась со счётом 3:1 (25:18, 25:19, 21:25, 25:22) в пользу хозяев площадки. Самыми результативными в составе победителей матча стали доигровщик Клемен Чебуль (19 очков) и диагональный Тончек Штерн (16 баллов). У Германии отличился диагональный Линус Вебер, на счету которого 15 очков.

В следующей стадии мирового первенства сборной Словении предстоит провести матч с победителем пары Нидерланды — Украина. Словенцы на домашнем турнире потерпели одно поражение, уступив действующим олимпийским чемпионам французам — 2:3.

Чемпионат мира по волейболу проходит с 26 августа по 11 сентября в Польше и Словении.