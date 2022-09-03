Греческий ватерполист обвинил судей в умышленной помощи хорватам

Матч группового этапа чемпионата Европы по водному поло между Хорватией и Грецией завершился судейским скандалом. Итоговым счётом матча стала ничья – 5:5. Этот результат полностью устроил Хорватию, которая заняла первое место в группе и напрямую вышла в четвертьфинал, где сыграет против победителя матча между Нидерландами и Грузией. Греция, ставшая второй в группе В, в стыковом матче встретится с Израилем. Победитель за выход в полуфинал сыграет с Испанией.

Сетка, доставшаяся Хорватии, гораздо проще, чем у Греции, что вызвало негодование греческого ватерполиста Ангелоса Влачопулоса, забившего два мяча в этом матче. Дело в том, что Влачопулос в концовке третьей четверти забил ещё один мяч, однако его не засчитали. Итальянский арбитр указал на центр, а испанский судья отменил взятие ворот. В итоге Греция перед заключительной четвертью не получила преимущества. Будь оно, ещё неизвестно, как сложилась бы концовка матча.

«Как судья мог зафиксировать офсайд в этой ситуации? Почему другой судья, засчитавший гол, не остановил игру, чтобы исправить серьёзную ошибку? Как вообще можно назначить испанского судью на матч, где решается, кто сыграет с Испанией в четвертьфинале?» — написал Влачопулос в соцсетях.

Добавим, что чемпионат Европы проходит в Сплите (Хорватия).