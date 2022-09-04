Италия одолела Кубу и вышла в 1/4 финала чемпионата мира по волейболу

Сборная Италии расправилась с командой Кубы в 1/8 финала чемпионата мира по волейболу в Польше и Словении.

Матч проходил на арене «Стожице» (Любляна, Словения) и завершился победой итальянцев 3:1 (25:21, 21:25, 26:24, 25:18). В составе победителей матча больше всех очков набрали диагональный Юри Романо (14) и доигровщик Даниеле Лавия (11). Самым результативным игроком встречи признан диагональный Кубы Хесус Хайме, записавший на свой счёт 23 балла.

Сборная Италии в четвертьфинале сыграет с победителем пары Франция — Япония. Для команды Фердинандо де Джорджи победа над Кубой стала четвёртой на турнире. До этого итальянцы в группе расправились с Канадой, Турцией и Китаем, не проиграв ни сета. На данный момент доигровщик команды Даниеле Лавия входит в десятку самых результативных игроков чемпионата мира по волейболу.