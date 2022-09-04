Глава российского плавания Сальников ответил на вопрос, продолжит ли Юлия Ефимова карьеру

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников ответил на вопрос о том, продолжит ли профессиональную карьеру прославленная российская пловчиха Юлия Ефимова.

«В США у нас тренируются Ефимова, Морозов и Минаков. Они работают по индивидуальным программам. В связи со сложностями приезда в Россию их результаты, показанные на соревнованиях за рубежом, учитываются. Но в любом случае они должны выступить хотя бы на одном чемпионате России. Конечно же, федерация при необходимости оказывает всяческую помощь.

Будет ли Ефимова ещё выступать? Как я уже сказал, она тренируется по индивидуальной программе. Её дальнейшая спортивная карьера будет зависеть от её результатов»,— сказал Сальников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Полностью интервью с Владимиром Сальниковым можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 4 сентября.