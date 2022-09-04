Россию лишили права на проведение чемпионата мира по стрельбе 2023 года

Исполнительный комитет Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) принял решение лишить Россию права проведения чемпионата мира по стрельбе 2023 года, сообщается на официальном сайте организации.

«Было решено, что чемпионат мира ISSF 2023 пройдёт в Баку, Азербайджан», — говорится в сообщении.

Напомним, в июне 2021 года ISSF приняла решение перенести все турниры, которые должны были пройти в России, с 2022 года на 2023-й. Причиной этого стал вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) от декабря 2020 года, в рамках которого был наложен двухгодичный запрет на выступление российских спортсменов под государственным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Также РФ лишили права претендовать на проведение самых крупных спортивных турниров.



В марте 2022 года исполком ISSF отстранил спортсменов России и Белоруссии от международных турниров до дальнейшего уведомления в связи с событиями на Украине.