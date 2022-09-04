«Это сложно пережить». Владимир Сальников вспомнил эмоции от пропуска Олимпиады-1984

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал об эмоциях от пропуска Олимпиады-1984.

«Пропуск Олимпиады – это серьёзный ущерб профессиональной деятельности, потому что в олимпийских видах спорта это главная цель, к которой все стремятся. Если нет Олимпийских игр, то полная самоотдача на достижение этой вершины теряет смысл. Когда ты становишься олимпийским чемпионом, то испытываешь не сравнимые ни с чем эмоции. Поэтому пропуск Олимпиады — это очень тяжелое испытание. Возникает определенный вакуум, который невозможно заполнить. Человек чувствует, будто у отобрали смысл жизни. С этим сложно бороться, это трудно пережить.

Если нас не допустят на Олимпиаду в Париже, то, наверное, не все найдут в себе мотивацию работать ещё четыре года: по возрасту может не получится – всё-таки, в циклических видах спорта жизнь спортсмена очень коротка», — сказал Сальников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.



Полностью интервью с Владимиром Сальниковым можно будет прочитать на «Чемпионате» в ближайшее время.