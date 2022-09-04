Родченков: в России никто не может говорить правду. А я против систематической лжи

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков поделился своим отношениям к проблемам России.

Родченков бежал из страны в 2015-м и теперь живёт в США, скрываясь по программе защиты свидетелей.

«Проблема России в том, что там никто не может говорить правду. Это всё ещё идёт со времён Советского союза. В России всю историю фальсифицируют. А я против систематической лжи», — приводит слова Родченкова Deadline со ссылкой на вторую часть документального фильма «Икар».

Ранее сенат США принял законопроект, названный именем Григория Родченкова. Закон позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на соревнованиях, в которых участвуют американские спортсмены. Возможное наказание — тюремное заключение до 10 лет и штраф до $ 1 млн.