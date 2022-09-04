В США состоялась премьера документального фильма о жизни Родченкова «Икар: Последствия»

Второго сентября на кинофестивале «Теллурайд» состоялась премьера документального фильма «Икар: Последствия», который повествует о жизни информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова после раскрытия допинг-системы в России.
Новый документальный фильм стал продолжением картины «Икар», выпущенной в 2017 году. Та лента была построена в том числе на историях Родченкова о подмене допинг-проб во время Олимпиад-2014 в Сочи. Фильм был удостоен премии «Оскар».
«Мы держали этот фильм в секрете все четыре с половиной года работы над ним, которая началась сразу после выхода «Икара». В основном, мы делали это из соображений безопасности», — приводит слова режиссёра фильма Брайана Фогеля Deadline.
Во время съёмок к Родченкову был прикреплён оператор Джейк Свантко, который вместе с Григорием переезжал с одного места на другое в США в целях безопасности героя. Фогель так же иногда встречался с Родченковым.
Новый фильм разделён на две сюжетный линии. В первой рассказывается о санкциях в отношении России после раскрытия Родченкова, во второй – о скитаниях химика.
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