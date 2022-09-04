Родченков заявил, что СССР провёз на ОИ-1988 аппарат для допинга под видом кофемашины

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заявил, что на летней Олимпиаде 1988 года в Сеуле (Южная Корея) СССР якобы маскировал машину для допинговых махинаций под видом аппарата для эспрессо.

Родченков поделился новой историей в документальном фильме «Икар: Последствия», премьера которого состоялась в США 2 сентября.

Родченков отметил, что сам он на Олимпиаде-1988 по документам значился техником, который обслуживал этот аппарат для приготовления кофе.

Также химик поведал о способе, при помощи которого советские спортсмены избегали сдачи положительных допинг-проб. Сразу после соревнований атлеты залпом выпивали много пива, а затем опорожняли мочевой пузырь прямо в спортивный комбинезон. Таким образом в моче спортсменов не оставалось следов запрещённых веществ.