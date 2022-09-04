Гимнастки Аверины проведут авторский мастер-класс в Мексике

Российские гимнастки сёстры Дина и Арина Аверины сообщили, что проведут авторский мастер-класс и выступят на гала-шоу в Мексике.
«Мы рады сообщить вам, что совсем скоро, с 15 по 18 декабря, мы проведём свой авторский мастер-класс и выступим на гала-шоу в Мексике — в прекрасном городе Мерида. До скорой встречи в солнечной и теплой Мексике!» — сказали Дина и Арина в видеоролике в социальной сети.
На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония) спортсменки не смогли завоевать золотые медали в индивидуальном многоборье. Дина взяла серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина стала только четвёртой. Дина является 18-кратной чемпионкой мира (2017, 2018, 2019, 2021), в том числе четырёхкратной абсолютной чемпионкой мира (2017, 2018, 2019, 2021). Арина — пятикратная чемпионка мира (2017, 2018, 2019, 2021). 13 августа спортсменкам исполнилось 24 года.
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