Призёры забега пробежали мимо финишной прямой и возвращались, перепрыгивая через забор
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Во время 95-го легкоатлетического пробега «Пушкин – Санкт-Петербург» произошёл забавный инцидент.
На финише 10-километровой дистанции группа лидеров пробежала мимо нужного поворота. Им пришлось на полном ходу прыгать через забор, чтобы достигнуть финиша. В итоге, победителем забега стал Николай Ляликов.
«Бег не пошёл с самого начала. Мы, на самом деле, бежали не самым быстрым темпом, ветер всю дорогу был в лицо, тогда я понял, что на результат нет смысла бежать. В конце, как мы поняли, велосипедист, который нас вёл, мотал головой и сам не понимал, куда нам нужно. Мы бежали за забор, за ограждение, и нам пришлось через него перепрыгивать, чтобы финишировать», — сказал Ляликов на финише.
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