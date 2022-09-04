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Волейбольный клуб «Белогорье» представил новую форму в эффектном видеоролике

Волейбольный клуб «Белогорье» представил новую форму в эффектном видеоролике
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Волейбольный клуб «Белогорье» из Белгорода представил новую игровую форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2022/2023. В презентации поучаствовали многие волейболисты основного состава команды.

«Наше время настало. Презентация игровой формы «Белогорья» на сезон-2022/2023», — подписан видеоролик в социальной сети клуба.

С 13 по 19 сентября в Казани «Белогорье» проведёт матчи предварительного этапа Кубка России − 2022. Соперниками команды станут «Газпром-Югра» (Сургут), «Зенит-Казань» (Казань) и «Нефтяник» (Оренбург).

Предварительный этап Суперлиги в сезоне-2022/2023 пройдёт с 1 октября по 24 марта в два круга по системе «каждый с каждым дома и на выезде». Действующим победителем Суперлиги является московское «Динамо». ВК «Белогорье» в прошлом сезоне занял шестое место.

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