Дарья Клишина, которая 9 лет живёт в США, рассказала, как относится к смене гражданства

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала об отношении к смене гражданства. С 2013 года Клишина живёт и тренируется в США.
«Смена гражданства — это личное дело каждого спортсмена. Если кто-то хочет поменять гражданство ради своей карьеры, я считаю, что это нормальный выбор. Это всё равно что человека пригласили по работе в другую страну и он переезжает.
Но это не так просто сделать, не за хлебом в магазин сходить. Это очень сложный процесс, который требует времени. Поэтому не думаю, что у всех скопом получится резко поменять гражданство.
Если человек очень хочет чем-то заниматься, но в стране, где он живёт, не может делать то, что хочет, у него есть свобода выбора. Человек может выбрать другую страну и продолжить заниматься любимым делом», — цитирует Клишину «РИА Новости Спорт».
Легкоатлетка Клишина впервые показала новорождённого сына:
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