Федерация кёрлинга России будет участвовать в конгрессе Всемирной федерации кёрлинга

Вице-президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Екатерина Галкина сообщила, что представители ФКР примут участие в конгрессе Всемирной федерации кёрлинга, который пройдёт в Лозанне (Швейцария) с 7 по 11 сентября.
«Мы уже завтра отправляемся в Лозанну и примем участие в конгрессе. У нас есть члены комиссий Всемирной федерации кёрлинга, в частности, Ольга Жаркова — действующий член комиссии по правилам. В конгрессе примут участие четыре наших представителя. Насколько нам известно, в повестке нет темы отстранения нашей федерации или чего-то подобного. Никто из национальных федераций не выдвигал подобных предложений.
Будем бороться за то, чтобы в каком-то виде наших спортсменов допустили к международным стартам. Понимаем, что этого будет сложно добиться, но это основная задача», — приводит слова Екатерины Галкиной ТАСС.
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