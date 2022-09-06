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Станислав Поздняков рассказал о предстоящем расширенном заседании Комиссии спортсменов ОКР

Станислав Поздняков рассказал о предстоящем расширенном заседании Комиссии спортсменов ОКР
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что спортсмены из России и Беларуси примут участие в расширенном заседании Комиссии спортсменов ОКР.

«Более 160 спортсменов из России и Беларуси, представляющие 49 Олимпийских видов спорта, примут участие в расширенном заседании Комиссии спортсменов ОКР, которое состоится уже в конце следующей недели на Большой спортивной арене «Лужники». Среди них будет более 20 Олимпийских чемпионов.

В гибридном формате спортсмены не только смогут обсудить пути развития карьеры, но и задать все «горящие» вопросы нам, руководителям спорта. Сейчас, в условиях неправомерных санкций, наложенных на наших спортсменов, такой диалог и поддержка всех, кто продолжает готовиться к стартам под флагами наших стран, особенно важны», — написано в сообщении телеграм-канала Станислава Позднякова.

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