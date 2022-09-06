Мини-футбольное «Торпедо» не планирует вступать в новую «Суперлигу»

Нижегородский мини-футбольный клуб «Торпедо» публично отреагировал на письмо-приглашение о вступлении в Ассоциацию профессиональных мини-футбольных клубов «Суперлига».
«Руководство ПКМФ «Торпедо» с удивлением и интересом ознакомилось с документом и сформулировало, как минимум, запрос подписанту письма: есть ли у Ассоциации Устав, иные учредительные документы, адрес, офис, цели, задачи, бюджет, взносы, органы управления, не замещаемые коллегами из структур самих клубов-учредителей, а также хотя бы некоторые мотивирующие аргументы для рассмотрения нашим клубом любезно предлагаемого вопроса о вхождении в неё. Поскольку отправлять письмо на личные известные контактные реквизиты Г.В. Иванова в Екатеринбург считаем не совсем корректным, а переписываться с обезличенным аккаунтом — потенциально не безопасным, то размещаем данные вопросы в открытом доступе на наших информационных ресурсах.
Также официально подтверждаем, что главная мужская команда ПКМФ «Торпедо» готовится к первому туру стартующего 16-го сентября чемпионата России, для чего прошла лицензирование в РФС, вторая мужская команда успешно стартовала в первенстве России среди команд Высшей лиги, а главная женская команда после небольшого отпуска после возвращения из Бразилии приступает к подготовке к стартующему 23 сентября новому чемпионату России. Планов участия в иных турнирах, кроме розыгрышей Кубка России, у всех трёх профессиональных команд клуба нет», — написано в заявлении на официальном сайте клуба.
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