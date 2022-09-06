Винер ответила Касаткиной, поддержавшей отстранение национальных команд

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер ответила теннисистке Дарьи Касаткиной, которая в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак» заявила, что согласна с отстранением российских национальных команд от международных соревнований.



«Разве можно слушать таких предателей? В угоду своим амбициям очерняют страну, которая их вырастила. Это порочный круг. В каждой стране есть свои продажные люди», — приводит слова Винер «РБК Спорт».



Также Касаткина раскритиковала методы тренировок Винер, назвав их «кнутом без пряника». По мнению теннисистки, в результате таких занятий получаются спортсмены с разрушенными жизнями.

«У меня всегда был «кнут и пряник». Все мои девочки — абсолютно здоровые люди, прекрасно выходят замуж. У меня нет ни одной воспитанницы, у которой был бы развод. Все мои девочки — счастливые жёны и мамы. До сих пор они мне пишут письма, как благодарят меня за годы, проведённые вместе. Никаких кнутов нет, есть только справедливость. Они всё прекрасно понимают, что я стараюсь поставить их на пьедестал, чтобы они подняли флаг страны. То, что делаем мы, — наша миссия. То, что делает эта отверженная дама, — это её проблемы, и она за это ответит вне зависимости от нас», — сказала Винер.