Винер ответила Касаткиной, поддержавшей отстранение национальных команд

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер ответила теннисистке Дарьи Касаткиной, которая в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак» заявила, что согласна с отстранением российских национальных команд от международных соревнований.
«Разве можно слушать таких предателей? В угоду своим амбициям очерняют страну, которая их вырастила. Это порочный круг. В каждой стране есть свои продажные люди», — приводит слова Винер «РБК Спорт».
Также Касаткина раскритиковала методы тренировок Винер, назвав их «кнутом без пряника». По мнению теннисистки, в результате таких занятий получаются спортсмены с разрушенными жизнями.
«У меня всегда был «кнут и пряник». Все мои девочки — абсолютно здоровые люди, прекрасно выходят замуж. У меня нет ни одной воспитанницы, у которой был бы развод. Все мои девочки — счастливые жёны и мамы. До сих пор они мне пишут письма, как благодарят меня за годы, проведённые вместе. Никаких кнутов нет, есть только справедливость. Они всё прекрасно понимают, что я стараюсь поставить их на пьедестал, чтобы они подняли флаг страны. То, что делаем мы, — наша миссия. То, что делает эта отверженная дама, — это её проблемы, и она за это ответит вне зависимости от нас», — сказала Винер.
- 6 сентября 2022
-
20:01
-
19:58
-
19:24
-
19:11
-
15:18
-
14:55
-
14:29
-
14:04
-
14:03
-
13:03
-
12:54
-
11:39
-
10:52
-
10:32
-
09:50
-
09:01
-
08:12
-
00:53
-
00:42
-
00:19
- 5 сентября 2022
-
21:47
-
21:42
-
20:32
-
20:06
-
19:49
-
14:35
-
14:01
-
13:54
-
13:19
- 4 сентября 2022
-
23:27
-
21:34
-
21:04
-
19:20
-
18:35
-
16:28