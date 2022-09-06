Сборная Аргентины вышла в 1/4 финала ЧМ по волейболу, обыграв Сербию

Волейболисты сборной Аргентины вышли в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Польше и Словении. В матче 1/8 финала сборная Аргентины нанесла поражение команде Сербии со счётом 3:0 (25:23, 25:21, 25:23).

Самым результативным у победителей стал диагональный Бруно Лима, принесший своей команде 14 очков. У сербов отличился доигровщик Урош Ковачевич, на счету которого 13 очков.

Отметим, что на предварительном этапе сборная Сербии стала лучшей в группе А, одержав три победы со счётом 3:0, а аргентинские волейболисты заняли третье место в группе F. Южноамериканская команда завершила все три матча на тай-брейке, но выиграла пятую партию только у соперников из Египта.

Соперник сборной Аргентины в 1/4 финала определился в матче между командами Бразилии и Ирана, который состоится сегодня позднее.

Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Гливице, Польша

1/8 финала

Сербия – Аргентина – 0:3 (23:25, 21:25, 23:25).

Видеоролик доступен на YouTube-канале Volleyball World. Права на видео принадлежат FIVB.