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Определились все пары 1/4 финала мужского чемпионата мира по волейболу

Определились все пары 1/4 финала мужского чемпионата мира по волейболу
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После окончания матча Бразилия – Иран на мужском чемпионате мира по волейболу, который проходит в Польше и Словении, определились все четвертьфинальные пары.

Четвертьфинальные пары мужского чемпионата мира – 2022

Польша – США
Аргентина – Бразилия
Словения – Украина
Италия – Франция

Четвертьфинальные матчи пройдут 7 и 8 сентября.

Самой главной сенсацией чемпионата мира стало выступление сборной Украины, которая впервые в истории вышла в четвертьфинал. Напомним, команда Украины по рейтингу не вошла в число участников чемпионата мира, который должен был пройти в России. Однако из-за политической ситуации турнир перенесли в Польшу и Словению, а Россию исключили из числа участников. Вакантное место заняла идущая следующей в мировом рейтинге Украина.

Новая сенсация от сборной Украины. Команда творит чудеса на чемпионате мира по волейболу Новая сенсация от сборной Украины. Команда творит чудеса на чемпионате мира по волейболу
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