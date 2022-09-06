Определились все пары 1/4 финала мужского чемпионата мира по волейболу

После окончания матча Бразилия – Иран на мужском чемпионате мира по волейболу, который проходит в Польше и Словении, определились все четвертьфинальные пары.
Четвертьфинальные пары мужского чемпионата мира – 2022
Польша – США
Аргентина – Бразилия
Словения – Украина
Италия – Франция
Четвертьфинальные матчи пройдут 7 и 8 сентября.
Самой главной сенсацией чемпионата мира стало выступление сборной Украины, которая впервые в истории вышла в четвертьфинал. Напомним, команда Украины по рейтингу не вошла в число участников чемпионата мира, который должен был пройти в России. Однако из-за политической ситуации турнир перенесли в Польшу и Словению, а Россию исключили из числа участников. Вакантное место заняла идущая следующей в мировом рейтинге Украина.
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