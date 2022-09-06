Определились все пары 1/4 финала мужского чемпионата мира по волейболу

После окончания матча Бразилия – Иран на мужском чемпионате мира по волейболу, который проходит в Польше и Словении, определились все четвертьфинальные пары.

Четвертьфинальные пары мужского чемпионата мира – 2022

Польша – США

Аргентина – Бразилия

Словения – Украина

Италия – Франция

Четвертьфинальные матчи пройдут 7 и 8 сентября.

Самой главной сенсацией чемпионата мира стало выступление сборной Украины, которая впервые в истории вышла в четвертьфинал. Напомним, команда Украины по рейтингу не вошла в число участников чемпионата мира, который должен был пройти в России. Однако из-за политической ситуации турнир перенесли в Польшу и Словению, а Россию исключили из числа участников. Вакантное место заняла идущая следующей в мировом рейтинге Украина.