Роглич получил травму в результате падения на финише 16-го этапа «Вуэльты Испании»

Спортивный директор команды Jumbo-Visma Адди Энгельс сообщил, что трёхкратный победитель «Вуэльты Испании» словенский гонщик Примож Роглич получил травму в результате падения на финише 16-го этапа веломногодневки.

Роглич начал ускорение за 2,5 км до финиша, но за 75 метров до завершения этапа упал. Приможу зачли время победителя, благодаря чему он на восемь секунд сократил отставание от лидера общего зачёта гонки бельгийца Ремко Эвенепула из команды Quick-Step Alpha Vinyl.

«Приможу удалось сократить отставание, но за это ему пришлось заплатить опасным падением. Он травмирован, это понятно. Надеемся, травма не лишком серьёзна и он продолжит борьбу за победу. Чистое невезение», — приводит слова Энгельса Eurosport.

По окончании 16-го этапа Роглич был осмотрен медицинской службой «Вуэльты», ему оказали необходимую помощь и дали рекомендации по лечению врачам Jumbo-Visma.