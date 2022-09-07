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«Я так больше не могу». Заплаканная украинка Анна Ризатдинова выложила фото из Барселоны

«Я так больше не могу». Заплаканная украинка Анна Ризатдинова выложила фото из Барселоны
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Бронзовый призёр Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатдинова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. В настоящее время спортсменка находится в Барселоне (Испания).

«Не думала, что буду выкладывать такое фото… Но оно полностью отображает моё состояние сейчас. Боль, боль душевная, непринятие ситуации, чужая страна, другие люди, другие правила и законы, другой язык, другое расписание, работа на расстоянии на Украине, личная жизнь на расстоянии. Полное непонимание, что дальше… Куда дальше? Как дальше? Включаю украинскую песню и плачу, просто слёзы наворачиваются.

У меня всё всегда в жизни было по полочкам, сейчас полный переполох. Не могу больше… Я сильный человек, но сейчас у меня нет сил, нет энергии, нет желания и вдохновения. Хочу, как в фильме «Ешь, молись, люби», улететь далеко, без телефона, компьютера и найти себя, услышать себя, понять себя. Очень устала разочаровываться в людях в первую очередь, хотя сама виновата, мои ожидания – это мои проблемы. Каждый день что-то случается», — написала Ризатдинова, прикрепив текст к своему фото, на котором она выглядит заплаканной.

Фото: из личного архива анны ризатдиновой

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