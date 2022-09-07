Американский гроссмейстер Ниманн признался, что мошенничал на онлайн-турнирах по шахматам

Американский гроссмейстер Ханс Моке Ниманн высказался на тему обвинений в мошенничестве в онлайн-шахматах, признав, что использовал шахматные движки для подсказок.
«Да, я был дважды заблокирован на Chess.com за нечестную игру. Я хотел получить рейтинг, чтобы играть с более сильными игроками, поэтому я обманывал в случайных играх на Chess.com. Первый раз – когда мне было 12 лет; я играл в титульном вторнике, и ко мне подошёл друг с iPad с шахматным движком, который давал мне подсказки. Я был ребёнком и не понимал, что происходит. Я признаю, что это была самая большая ошибка в моей жизни, и мне очень стыдно.
Однако хочу сказать, что я никогда не использовал подсказки движков при игре в офлайн-турнирах. Я не позволю Chess.com, Карлсену и Накамуре – возможно, трём крупнейшим фигурам в шахматах – просто зачернить мою репутацию», – приводит слова Ниманна FOX Sport.
Ранее Магнус Карлсен после проигрыша 19-летнему американцу обвинил того в читерстве, после чего даже снялся с турнира.
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