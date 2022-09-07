В сентябре стартует корпоративный чемпионат России по шахматам

Федерация шахмат России в сентябре-ноябре планирует провести второй корпоративный чемпионат России по шахматам.
Чемпионат проводится в два этапа. На первом этапе пройдут серии онлайн-турниров с видеоконтролем, которые выявят победителей в следующих отраслях:
– производство, транспорт, торговля;
– телекоммуникации, медиа и IT-технологии, услуги и образование;
– финансовая отрасль;
– нефтегазовая и нефтехимическая отрасль;
– энергетика.
Две лучшие команды от каждой отрасли будут допущены в абсолютный чемпионат, который пройдёт очно в центре Москвы, в Центральном доме шахматиста, 5 ноября.
От каждой команды могут принять участие в чемпионате восемь человек. Отраслевые турниры проходят в формате лично-командного турнира: каждый игрок компании играет сам за себя, а командный результат определяется как сумма очков четырёх лучших игроков от каждой команды. Это позволяет не только определить лучшие команды в отрасли, но и лучших игроков в каждой компании и отрасли. В финальном очном турнире между собой уже сыграют корпоративные команды из четырёх человек, которые будут сформированы и распределены по доскам на основании серии отраслевых турниров.
Все турниры пройдут с быстрым контролем времени за один игровой день. Победителей на всех этапах традиционно ждут хорошие призы. Играть за команды могут лишь сотрудники компаний, без права привлечения легионеров и профессионалов.
Более подробная информация о прошедшем и планируемом корпоративных чемпионатах России по шахматам доступна на сайте.
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