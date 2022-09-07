Тренер Словении — о сборной Украины по волейболу: это российская школа

Помощник главного тренера сборной Словении по волейболу Зоран Кедачич высказался о сборной Украины в преддверии их матча в рамках четвертьфинала чемпионата мира по волейболу, который проходит с 26 августа по 11 сентября в городах Польши и Словении.
«Они культивируют жёсткий стиль игры. Это российская школа волейбола. Они не дотягивают до россиян в росте, но у них очень хорошие прыжки. У них есть два неудобных волейболиста. Оба – высокого уровня, быстрые, с быстрой левой рукой, и за этим надо следить. Задачей словенцев будет заставить украинцев совершать ошибки», — приводит слова Кедачича Suspline.
В 1/8 финала сборная Словении обыграла сборную Германии. Украина, в свою очередь, обыграла сборную Нидерландов и впервые в истории сыграет в четвертьфинале ЧМ.
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