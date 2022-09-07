Снукеристка-трансгендер Хантер: если бы я не сменила пол, меня бы уже не было

25-летняя англичанка Джейми Хантер, которая на прошлой неделе стала первым трансгендером, выигравшим рейтинговый турнир среди женщин, рассказала, как окружающие отнеслись к её триумфу.



«Это было не похоже на то, как меня раньше встречали с турниров. Совсем не празднично, а грустно. Первое, что сказала мне мама, было: «Ты в порядке?» Не это должно было стать её первой фразой, но я видела боль в её глазах от того, что она прочитала обо мне.

Многие из тех, кто не согласен с трансгендерами в спорте, не знают, как всё на самом деле происходит. Просто получить паспорт с надписью «женщина» — это очень тяжёлая работа, нужно многое доказать. Ты не можешь просто проснуться однажды утром и решить, что тебе нравится играть в женских турнирах.

Если бы я не сделала этого, мои родители не встречали бы меня с турнира, а клали бы цветы на моё надгробие. Вот насколько всё было плохо. Не думаю, что люди понимают, что я была на грани самоубийства. Они считают, что я неудачно играла в снукер как мужчина, поэтому сменила пол. Но я сделала это ради своего благополучия и своей жизни, а не ради чего-то ещё.

Расстраивает, когда люди говорят, что я выигрываю, потому что у меня есть физические преимущества. На самом деле я не сплю, потому что безостановочно тренируюсь и работаю над собой», — приводит слова Хантер Metro.