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«Украинцы могут сделать сенсацию». Тетюхин — о фаворитах финальной части ЧМ по волейболу

«Украинцы могут сделать сенсацию». Тетюхин — о фаворитах финальной части ЧМ по волейболу
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Директор волейбольного клуба «Белогорье» олимпийский чемпион Сергей Тетюхин поделился ожиданиями от решающей стадии чемпионата мира – 2022.

«На самом деле финальная восьмёрка получилась очень крепкая, ровная. Кто бы с кем ни играл, на мой взгляд, будет равная игра, состоящая не из трёх партий. В паре Америка-Польша, наверное, преимущество за Польшей — будет четыре или пять партий. В паре Бразилия-Аргентина будет сильнее Бразилия, так как опыт игроков на таких турнирах влияет очень сильно. В паре Словения-Украина домашние стены помогут словенцам пройти дальше. Хотя и украинцы могут сделать сенсацию. Франция-Италия, наверное, самая ровная пара из всех. И здесь если всё же пойдёт кураж у французов, они эту игру не отпустят», — сказал Тетюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

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