Олимпийская чемпионка ответила российским политикам, призывавшим не выступать на Играх

Олимпийская чемпионка Игр-2016 по художественной гимнастике Маргарита Мамун отреагировала на высказывания политиков, которые призывают не выступать на Играх в нейтральном статусе – без флага и гимна.
«Перед Олимпийскими играми в Пхёнчхане некоторые политики говорили, что спортсмены не должны туда ехать, показав таким образом свою позицию. Я просто примерила эту ситуацию на себя, что было бы, если бы мне сказали: «Ты на Игры не поедешь». Для политиков это ничего не значит, а для спортсмена это вся жизнь, у него нет ничего, кроме мечты об Олимпийских играх. У него больше ничего нет, он семью не видит месяцами, не говоря уже о потраченном здоровье. Мы, гимнастки, в течение нескольких лет тренировались по 365 дней в году на базе в Новогорске. И когда какой-то человек по телевизору говорит, что спортсмены не должны никуда ехать, хочется ему ответить: «Пройди сначала хоть малую часть того пути, а потом будешь иметь право говорить, какое решение принимать спортсмену», — сказала Мамун в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Михаилом Чесалиным и Ангелиной Николаевой.
Полностью интервью с Маргаритой Мамун читайте здесь:
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