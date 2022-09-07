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Мамун: не надо лукавить, говоря, что российские соревнования станут заменой Олимпиады

Мамун: не надо лукавить, говоря, что российские соревнования станут заменой Олимпиады
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Олимпийская чемпионка Игр-2016 по художественной гимнастике Маргарита Мамун высказалась о российских соревнованиях, которые планируют провести, если отечественных спортсменов не допустят на Олимпиаду-2024.

«Я сочувствую юным спортсменам, которые могли начать свою блистательную карьеру на международной арене, которые ставили перед собой цель выступить на Олимпийских играх и показывать пример подрастающему поколению. Никакие внутренние соревнования, естественно, не заменят чемпионат мира и Олимпийские игры. Не надо лукавить и говорить, что это может стать какой-то заменой. Мы все надеемся, что поскорее это всё закончится», — сказала Мамун в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Михаилом Чесалиным и Ангелиной Николаевой.

Полностью интервью с Маргаритой Мамун читайте здесь:

«Для политиков Олимпиада ничего не значит». Смелое интервью с нашей гимнасткой-чемпионкой «Для политиков Олимпиада ничего не значит». Смелое интервью с нашей гимнасткой-чемпионкой
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