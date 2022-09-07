Мужские и женские сборные России и Беларуси по волейболу проведут товарищеские матчи

Национальные сборные России по волейболу проведут товарищеские матчи с соперниками из Беларуси.

Спарринги женских сборных России и Беларуси пройдут 16 и 17 сентября, мужские команды тех же стран сыграют 20 и 21 сентября. Все матчи пройдут в Москве на волейбольной арене «Динамо», сообщается на странице сборной России по волейболу «ВКонтакте». Игры будут начинаться в 19:00. Вход будет свободным.

Российские и белорусские команды отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. Кроме того, по той же причине у России отобрали право проведения мужского чемпионата мира. Турнир проходит в эти дни в Польше и Словении.