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Гребенников: когда вы играете против итальянцев, у вас нет права на ошибку

Гребенников: когда вы играете против итальянцев, у вас нет права на ошибку
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Либеро сборной Франции по волейболу Женя Гребенников прокомментировал поражение от команды Италии на тай-брейке четвертьфинального матча чемпионата мира, который проходит в Польше и Словении (2:3).

«Обидно. Нам удалось вернуться в игру во всех предыдущих матчах, но не в четвертьфинале. Когда вы играете против итальянцев, у вас нет права на ошибку, иначе вы платите им наличными. Они были очень хороши в нужное время, и это причиняет нам боль. Думаю, переломным стал момент в четвёртой партии, при счёте 14:12. Мы вернули мяч, но не успели забить. Мы не сыграли на высоком уровне. Мы очень разочарованы. Но это спорт: нашей целью была победа, но и другие команды тоже хотят победить. Они не дарят нам подарки», — приводит слова Гребенникова L'Équipe.

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