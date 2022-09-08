Определилась первая полуфинальная пара чемпионата мира по волейболу среди мужчин — 2022

После первого игрового дня четвертьфинальной стадии чемпионата мира по волейболу среди мужских команд, который проходит в Польше и Словении, определилась первая полуфинальная пара.



Первым полуфиналистом стала сборная Италии, которая на тай-брейке нанесла поражение команде Франции со счётом 3:2 (24:26, 25:21, 23:25, 25:22, 15:12). Во втором матче игрового дня сборная Словении одержала волевую победу над командой Украины со счётом 3:1 (18:25, 26:24, 25:19, 25:23). Напомним, оба матча проходили в Любляне (Словения), а Украина впервые в истории играла в четвертьфинале чемпионата мира.

Полуфинал Италия – Словения состоится 10 сентября в Катовице (Польша).

Завтра, 8 сентября, на чемпионате мира пройдут ещё два четвертьфинальных матча. Сборная Аргентины встретится с командой Бразилии, а американские волейболисты сыграют с соперниками из Польши.