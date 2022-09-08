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Маргарита Мамун прокомментировала слова Винер о том, что Аверины могут стать депутатами

Маргарита Мамун прокомментировала слова Винер о том, что Аверины могут стать депутатами
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Олимпийская чемпионка Игр-2016 по художественной гимнастике Маргарита Мамун прокомментировала слова главы ВФХГ Ирины Винер о том, что многократные чемпионки мира и Европы, сёстры Дина и Арина Аверины после завершения карьеры могут стать депутатами.

Сёстры Аверины ранее заявили, что завершат карьеру, если Россию не допустят на Олимпийские игры — 2024.

«Когда я тренировалась, разговоров в таком ключе не было. Но, мне кажется, условно, в Минспорта девушки могут многое сделать на благо спорта, а помогать людям в качестве депутатов нужно с большим жизненным опытом и соответствующим образованием», — сказала Мамун в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Михаилом Чесалиным и Ангелиной Николаевой.

Полностью интервью с Маргаритой Мамун читайте здесь:

«Для политиков Олимпиада ничего не значит». Смелое интервью с нашей гимнасткой-чемпионкой «Для политиков Олимпиада ничего не значит». Смелое интервью с нашей гимнасткой-чемпионкой
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