Маргарита Мамун прокомментировала слова Винер о том, что Аверины могут стать депутатами
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Олимпийская чемпионка Игр-2016 по художественной гимнастике Маргарита Мамун прокомментировала слова главы ВФХГ Ирины Винер о том, что многократные чемпионки мира и Европы, сёстры Дина и Арина Аверины после завершения карьеры могут стать депутатами.
Сёстры Аверины ранее заявили, что завершат карьеру, если Россию не допустят на Олимпийские игры — 2024.
«Когда я тренировалась, разговоров в таком ключе не было. Но, мне кажется, условно, в Минспорта девушки могут многое сделать на благо спорта, а помогать людям в качестве депутатов нужно с большим жизненным опытом и соответствующим образованием», — сказала Мамун в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Михаилом Чесалиным и Ангелиной Николаевой.
Полностью интервью с Маргаритой Мамун читайте здесь:
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