«Не буду никого осуждать». Олимпийская чемпионка Мамун – о смене спортсменами гражданства

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала, как относится к тому, что спортсмены могут сменить гражданство. Напомним, в настоящее время россияне в соответствии с рекомендациями МОК отстранены от международных соревнований.

«Сложный вопрос. Но одно я могу сказать точно: я против осуждения, давления и вешания ярлыков — как по отношению к спортсменам, так и к другим людям. Я никогда не буду осуждать спортсменов, которые сменят гражданство. Это их личное дело. Надеюсь, многие со мной согласятся.

Мне кажется, в такие сложные моменты нужно поддерживать спортсменов, уважать их решения. Это сложный вопрос, и я не знаю, как бы сама поступила в такой ситуации. Но, повторюсь, точно не буду никого осуждать», — сказала Мамун в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Михаилом Чесалиным и Ангелиной Николаевой.

Полностью интервью с Маргаритой Мамун читайте здесь:

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