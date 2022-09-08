«Он способен выйти из любой ситуации». Маргарита Мамун оценила работу Дмитрия Губерниева

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Маргарита Мамун поделилась мнением о работе известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.
«Дмитрий настолько профессионален, что способен выйти из любой сложной ситуации. Когда мы с моим мужем Александром Сухоруковым были в Казани на «Играх дружбы» по водным видам спорта, вживую наблюдали за тем, как работал Дмитрий, несмотря на некоторые технические неполадки. У него не работали экраны, он не видел, что происходило в прямом эфире и когда ему нужно вступать. Но он мастерски подхватывал всё, успевал махать ребятам руками, нас о чём-то спрашивал, безмолвно показывал, что именно у него не работает, но в то же время уже вёл прямой эфир.
Это человек, у которого можно и нужно учиться. Поэтому, конечно, это ярчайший представитель спортивной журналистики в наше время, и, думаю, многое держится на нём», — сказала Мамун в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Михаилом Чесалиным и Ангелиной Мельниковой.
Полностью интервью с Маргаритой Мамун читайте здесь:
Ими восторгался весь мир. Самые красивые гимнастки СССР:
- 9 сентября 2022
-
09:42
-
08:30
-
00:37
-
00:30
- 8 сентября 2022
-
23:19
-
22:13
-
22:05
-
21:33
-
20:41
-
19:11
-
18:36
-
16:21
-
15:22
-
15:15
-
14:03
-
13:32
-
13:16
-
13:07
-
12:17
-
11:01
-
11:00
-
10:36
-
10:13
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:00
-
00:22
-
00:02
- 7 сентября 2022
-
23:52
-
23:34
-
23:03
-
22:27
-
22:00
-
21:00