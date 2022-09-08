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«Он способен выйти из любой ситуации». Маргарита Мамун оценила работу Дмитрия Губерниева

«Он способен выйти из любой ситуации». Маргарита Мамун оценила работу Дмитрия Губерниева
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Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Маргарита Мамун поделилась мнением о работе известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

«Дмитрий настолько профессионален, что способен выйти из любой сложной ситуации. Когда мы с моим мужем Александром Сухоруковым были в Казани на «Играх дружбы» по водным видам спорта, вживую наблюдали за тем, как работал Дмитрий, несмотря на некоторые технические неполадки. У него не работали экраны, он не видел, что происходило в прямом эфире и когда ему нужно вступать. Но он мастерски подхватывал всё, успевал махать ребятам руками, нас о чём-то спрашивал, безмолвно показывал, что именно у него не работает, но в то же время уже вёл прямой эфир.

Это человек, у которого можно и нужно учиться. Поэтому, конечно, это ярчайший представитель спортивной журналистики в наше время, и, думаю, многое держится на нём», — сказала Мамун в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Михаилом Чесалиным и Ангелиной Мельниковой.

Полностью интервью с Маргаритой Мамун читайте здесь:

«Для политиков Олимпиада ничего не значит». Смелое интервью с нашей гимнасткой-чемпионкой «Для политиков Олимпиада ничего не значит». Смелое интервью с нашей гимнасткой-чемпионкой

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