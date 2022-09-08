Министр спорта РФ ответил на вопрос о шансах России выступить на Олимпиаде-2024 в Париже

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин ответил на вопрос, какие у России шансы принять участие в ближайшей Олимпиаде-2024 в Париже. В настоящее время российские спортсмены отстранены от международных соревнований решениями соответствующих международных федераций, принятых в соответствии с рекомендациями МОК.

«Если коротко, то делаем всё возможное, чтобы Россия стала активным участником Олимпиады в Париже. Я уже сказал, что мы активно взаимодействуем с международными федерациями через наши всероссийские спортивные федерации. Работаем по дипломатическим каналам, убеждая, что без России Олимпийские игры практически потеряют смысл.

Каждая из международных федераций отдельно принимает решение о допуске к отборочным квалификационным соревнованиям к Олимпиаде. Если кого-то до них не допустят, то очень сложно будет решать вопросы об участии спортсменов в самих Олимпийских играх. Надеюсь, торжество принципов олимпизма останется. Мы не давали поводов нарушать олимпийские принципы. Надеюсь, с другой стороны будет такая же позиция», — приводят слова Матыцина «Известия».

Каких турниров лишилась Россия из-за отстранения: