Волейболист Украины Плотницкий: никому не должно быть стыдно за нас

Волейболист сборной Украины Олег Плотницкий подвёл итоги чемпионата мира по волейболу среди мужчин — 2022 для своей команды после поражения от Словении в четвертьфинале турнира.

«Наверное, они заслужили больше: дольше работают, дольше играют вместе, имеют больше опыта в таких играх. Нам где-то немного не повезло, на мгновение перестали доверять себе и верить в себя. Думаю, это произошло после второго сета, когда проиграли. Я там не добил (при счёте 24:25), но на меня это не повлияло, а вот команда пошатнулась. Потому что могли выигрывать, было бы 2:0 и дальше, как я говорил, если украинская машина заводится, то очень трудно её остановить, но… Ну ничего плохого точно не произошло.

Думаю, запомнится не только чемпионат, а всё лето. Мы были вместе всё лето — первый раз в истории такое, наверное. Мы настолько привыкли друг к другу, выучили друг друга, научились играть как команда. В трудные моменты, лёгкие, хорошие, плохие — и это очень круто. Я надеюсь, что так будет и дальше. У нас есть хорошие замены, которые помогают. Создалась одна большая семья, которая работает вместе, и это здорово.



Все должны были получить удовольствие от нашей игры, мы показывали хороший уровень волейбола. Никому не должно быть стыдно за нас, нам точно нет. Мы оставили на площадке всё, что могли», — приводит слова Олега Плотницкого «Суспiльне Спорт».

Напомним, вчера, 7 сентября, мужская сборная Украины проиграла национальной команде Словении в четвертьфинале чемпионата мира по волейболу со счётом 3:1 (18:25, 26:24, 25:19, 25:23).