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Победитель Карлсена заявил, что готов сыграть голым, чтобы доказать свою честность

Победитель Карлсена заявил, что готов сыграть голым, чтобы доказать свою честность
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Американский гроссмейстер Ханс Моке Ниманн рассказал, что готов сыграть голым, чтобы доказать свою честность.

«Проверяйте игру на честность как хотите, мне всё равно, потому что я знаю, что я чист. Они хотят, чтобы я полностью разделся? Я сделаю это. Мне всё равно, потому что я знаю, что чист. Готов подчиниться тому, как вы хотите, чтобы я сыграл.

Я жульничал в случайных партиях на Chess.com — мне предъявили обвинения, я признался. Это самая большая ошибка в моей жизни, и мне очень стыдно. Я рассказываю об этом миру, потому что не хочу искажений и слухов. Но я никогда не жульничал в игре за доской», — приводит слова Ханса Ниманна LADbible.

Ранее действующий чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен принял решение сняться с пятого этапа серии Grand Chess Tour, который проходит в Сент-Луисе (США), после поражения от Ханса Ниманна.

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