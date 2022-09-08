Победитель Карлсена заявил, что готов сыграть голым, чтобы доказать свою честность

Американский гроссмейстер Ханс Моке Ниманн рассказал, что готов сыграть голым, чтобы доказать свою честность.
«Проверяйте игру на честность как хотите, мне всё равно, потому что я знаю, что я чист. Они хотят, чтобы я полностью разделся? Я сделаю это. Мне всё равно, потому что я знаю, что чист. Готов подчиниться тому, как вы хотите, чтобы я сыграл.
Я жульничал в случайных партиях на Chess.com — мне предъявили обвинения, я признался. Это самая большая ошибка в моей жизни, и мне очень стыдно. Я рассказываю об этом миру, потому что не хочу искажений и слухов. Но я никогда не жульничал в игре за доской», — приводит слова Ханса Ниманна LADbible.
Ранее действующий чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен принял решение сняться с пятого этапа серии Grand Chess Tour, который проходит в Сент-Луисе (США), после поражения от Ханса Ниманна.
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